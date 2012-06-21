Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
29 липня співробітники СБУ затримали у місті Бахмут Донецької області трьох підозрюваних – причетних до протиправної схеми незаконних виплат коштів з державного бюджету бойовикам самопроголошеної «ДНР».
«За попередніми даними слідства, зловмисники за грошову винагороду оформлювали мешканцям тимчасово окупованої території Донеччини паспорти громадян України та документи на призначення соціальних виплат. Вони особисто отримували документи і переправляли їх через лінію розмежування. Серед замовників «послуг» оперативники спецслужби встановили представників незаконних збройних формувань терористичної організації «ДНР», – повідомили в пресслужбі СБУ.
Згадану трійцю зловмисників оперативники затримали біля банкомата тоді, коли вони якраз брали гроші, аби далі передати їх на окуповану територію Донеччини. Під час обшуків у помешканнях затриманих правоохоронці знайшли і вилучили банківські карти та документи, що давали підстави особам, які воюють проти України, отримувати гроші в українських банках.
Всім фігурантам справи, серед яких працівник державного банку, повідомлено про підозру у вчиненні злочинів передбачених ч.1. ст.258-3, ч.2.ст. 364, ч.2. ст. 366 КК України. Слідство триває.