Павло КУЩ,

«Урядовий кур’єр»



Поблизу селища Мангуш, що на півдні прифронтової Донеччини, поки невідомі поганці облаштували сховище боєприпасів. Оперативну інформацію про згадані дії зловмисників повідомив співробітникам контррозвідки СБУ один із місцевих жителів, який побачив як ті розвантажували великі та менші ящики у лісопосадці. На вказане місце невдовзі виїхали бійці Військової служби правопорядку і, оглядаючи територію, виявили у занедбаному напівзруйнованому приміщенні солідний склад боєприпасів. Правоохоронці спільно з саперами вилучили звідси 310 бронебійних, осколочно-фугасних та трасувальних запалювальних снарядів, а також понад 5 тисяч патронів різного калібру.

Зараз тривають слідчо-оперативні дії для виявлення осіб – власників боєприпасів чи причетних до перевезення їх до місця схову в рамках порушеного карного виробництво за ч. 1. ст. 263. КК України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами чи вибуховими речовинами».