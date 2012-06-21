Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Протягом липня активісти громадської ініціативи «Паперовий фронт» передали через урядовий контактний центр (Урядова «гаряча лінія») скарги про 7 фактів порушення мовного законодавства з боку посадових осіб Донеччини. Такі випадки у вигляді коментарів чиновників для ЗМІ російською мовою волонтери зафіксували по два рази у Бахмуті, Покровську, Краматорську та один раз у Шабельківській селищній раді.
«Фактично за цим всім має спостерігати Уповноважений з захисту державної мови Тарас Кремінь. Його недавно призначили, зараз створюється секретаріат, тобто ця інституція поки не працює. Отже єдиний механізм привернути увагу до цієї проблеми – це написати скаргу від громадян», – каже автор ініціативи Дмитро Браславський.
Ініціативу «Паперовий фронт» волонтери започаткували в соціальних мережах ще навесні. До цього проєкту долучилися активісти з усіх областей України, які взялися фіксувати публічні виступи українських чиновників не державною мовою і надсилати скарги про подібні порушення на Урядову «гарячу лінію». Зазвичай із порушниками мовного законодавства проводять роз’яснювальні бесіди і нагадують про обов’язкове використання української мови на державній посаді.