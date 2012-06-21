Павло КУЩ,

«Урядовий кур’єр»

До реалізації цікавого проєкту «(Роз)архівування пост(індустрії)» приступають на Донеччині. Спільно з колегами із Центру міської історії у Львові працівники Донецького обласного краєзнавчого музею, Покровського історичного та Маріупольського краєзнавчого музеїв взялися подбати про збереження індустріальної спадщини промислового краю. Насамперед вони звертаються до місцевих жителів із проханням поділитися документальними матеріалами (фото чи відео), які розповідають про індустріальний розвиток населених пунктів Донбасу чи інших регіонів періоду кінця ХІХ — початку ХХ століть.

Метою проєкту є прагнення зібрати вцілілі матеріали та створити від цифрований архів, який зможе нагадати нинішнім та майбутнім поколінням про роботу, побут, дозвілля, архітектуру, помітні події чи повсякденне життя промислових міст і селищ та окремих людей. Цей задум втілюватимуть у життя разом із університетом Сент-Ендрюс (Велика Британія). Влітку наступного року заплановано провести літній табір для митців і дослідників, які на базі зібраних матеріалів зможуть створити наукові та художні твори.

Всі зацифровані матеріали про індустріальну спадщину зберігатимуться у музеях-партнерах проєкту і будуть доступними для науковців та широкої публіки. Оригінальні документальні свідчення про минуле залишаться у власності тих, хто їх надав.