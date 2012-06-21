Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
У прифронтовому регіоні продовжують встановлювати і розшукувати бойовиків проросійських незаконних збройних формувань, які причетні до злочинів, вчинених після вторгнення на український Донбас «руской вєсни». Попри намагання зловмисників приховати своє терористичне минуле, уникнути відповідальності вдається далеко не всім. З початку року правоохоронці вже затримали 182 бойовиків НЗФ, ще двом десяткам осіб заочно повідомлено про підозру та оголошено в розшук.
«Активно виявляють учасників НЗФ у Маріуполі, де у 2020 році встановлено більше двох десятків пособників. Днями співробітники Центрального відділу поліції викрили 39-річного місцевого жителя, який у 2014 році охороняв барикади навколо захоплених державних установ. За словами чоловіка, менш, ніж за місяць він зрозумів, що терористи намагаються зруйнувати його рідне місто, змінив точку зору і залишив ряди бойовиків», — повідомили в ЦУ НП України в Донецькій області.
Всім персонам, які брали участь у НЗФ, загрожує передбачена законом відповідальність — позбавлення волі від 3 до 8 років. Утім, держава дає шанс уникнути покарання: той, хто добровільно вийшов із збройних формувань і повідомив про це органам влади, звільняється від карної відповідальності. Такою можливістю недавно скористався житель Покровського району. Учасник НЗФ, де він працював водієм, спершу втік від бойовиків до Криму, потім подався аж до Татарстану, а, повернувшись додому, здався поліції і тепер має нагоду розпочати мирне життя.