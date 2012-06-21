Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
У Донецькій області за минулу добу кількість потерпілих від коронавірусної інфекції побільшало ще на 21 особу, а це значить, що в цілому з початку карантину хворобу діагностували вже у 1014 випадках.
За цей період 847 жителів краю завдяки зусиллям медиків змогли одужати, 154 людини продовжують лікування, а 13 осіб, на жаль, померли.
Цікаво, що COVID-19 на Донеччині став значно більшою загрозою для місцевих жінок: серед потерпілих 673 представниці прекрасної статі проти 341 чоловіка. А найбільше вразливими стали люди у віці від 41 до 50 років та від 51 до 60. Найменше ті, кому 81-90 років.