Павло КУЩ,

«Урядовий кур’єр»

На коронавірусному фронті Донеччини, на жаль, поки без всіма очікуваних позитивних змін: у області працюють 13 медичних закладів, призначених для людей із підозрою на хворобу та тих, у кого вона вже підтверджена, і нині ще вільними тут залишаються 38% ліжок. А тим часом темпи поширення інфекції стрімко зростають, адже за минулу добу в регіоні офіційно підтвердили COVID-19 ще у 263 людей, із яких 15 дітей. Цього разу найбільше потерпілих у приморському Маріуполі — 83 особи.

З початку наступу пандемії у Донецькій області зафіксували 4824 випадки підступного захворювання. 1685 людей вже одужали, 3076 продовжують лікування, 63, на жаль, померли.

Тим часом невтішні вісті також надходять з того боку лінії розмежування. На окупованій проросійськими незаконними збройними формуваннями території Донбасу окупаційна влада намагається приховувати справжні масштаби лиха, але робити це вдається все важче. За інформацією фахівців міжнародного Управління з координації гуманітарних питань ООН, у ОРДЛО досі підтверджено майже 5 тисяч випадків коронавірусу, а відразу 265 людей померли. Причому експерти зазначають, що через низку об’єктивних причин із настанням холодної пори року темпи поширення хвороби не зменшуватимуться, а далі збільшуватимуться.