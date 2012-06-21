Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
У Донецькій області застрайкували гірники шахт «Курахівська» та «Новогродівська» державного підприємства «Селидіввугілля». Робітники відмовилися опускатися на підземні робочі місця, вимагаючи погасити заборгованість по заробітній платі, яку вони востаннє отримували ще на початку липня.
Досі, за словами шахтарів, їм заборгували 22% зарплати за травень, а також заробіток за червень і липень.
«Шахтарські родини за таких умов змушені жити в борг: у людей немає грошей і вони проcять у магазинах відпустити їм продукти «під запис у зошит». Але у багатьох із них вже назбиралися такі великі борги, що продавці тепер їм навіть хліб не дають. Хоча людям треба ще й за комунальні послуги оплачувати і невдовзі дітей до школи збирати», – розповідає голова первинного осередку Незалежної профспілки гірників України шахти «Курахівська» Олексій Сорока.
На вугільних підприємствах із згаданих причин припинили вуглевидобуток і поки тут працюють тільки у режимі життєзабезпечення, тобто триває провітрювання підземних виробок та відкачування води. А гірники повідомили про намір повернутися у вибої аж після виконання вимог – погашення всіх боргів та виділення коштів на модернізацію застарілих механізмів та обладнання шахт. А представники «Новогродівської» не виключають і того, що День шахтаря (традиційно це остання неділя серпня) «відзначатимуть» під стінами Офісу Президента України та Кабінету Міністрів. На недавній нараді трудового колективу вирішено: якщо гірникам не повернуть борги по зарплаті, вони відбудуть до столиці, де проведуть акцію протесту у супроводі грюкання касками об асфальт чи бетон.
Як уточнив голова НПГУ Михайло Волинець, наразі борги шахтарям державних вугільних підприємств сягнули більше 1 мільярда гривень.
«Через критичну ситуацію, що склалася у галузі, 23 липня у Міністерстві енергетики та вугільної промисловості відбулася нарада, в якій взяли участь керівники державних шахт та представники гірняцьких профспілок. Було прийнято звернення до Президента, Прем’єр-міністра та Верховної Ради щодо тривожної ситуації у шахтарських колективах, але відповіді не отримали й досі», – запевняє він.