На Дергачівському полігоні твердих побутових відходів, що неподалік від обласного центру, розпочато будівництво новітнього заводу з переробки сміття потужністю 400 тисяч тонн відходів на рік.
Під будівельний майданчик відведено нові площі, розраховані більш ніж на 10 років роботи. За словами підрядників роботи з будівництва сміттєпереробного заводу та полігону почалися у вересні минулого року. На сьогодні виконана виїмка ґрунту на майданчику для складування відходів, ведуться підготовчі роботи для облаштування будівель і споруд.
За словами заступника голови Харківської облдержадміністрації Євгена Шахненка реалізація проекту фінансується коштом Світового банку. Вся необхідна документація для отримання фінансування була передана в Кабмін Харківською облдержадміністрацією.
Під час ознайомлення з ходом робіт заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Едуард Кругляк підкреслив, що Харківська область бере активну участь у міжнародних проектах, залучаючи фінансування. На підприємстві, яке побудують у Дергачівському районі, будуть застосовані всі технологічні можливості, які сьогодні використовують у країнах ЄС і США.
«Перше і основне – це екологічна безпека, яка буде тут досягнута. Друге, про що ми говоримо, – практична реалізація законів, пов’язаних з комплексом заходів щодо роздільного збирання сировини і її повторного використання. Сьогодні Харківська область першою в Україні реалізує проект, який передбачений Національною стратегією поводження з відходами», – сказав Едуард Кругляк.
Як розповів інженер виробничо-технічного відділу представництва фірми Vekto Микита Галевко, на заводі будуть приймати, сортувати і переробляти відходи. На новому і старому полігонах – видобувати газ. Також на майданчику задіють устаткування, що дозволяє виробляти електроенергію з газу:потужність генератора складає 24 мегават.