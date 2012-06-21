Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Попри непросту економічну ситуацію та карантинні обмеження, що ставлять бізнесу палиці в колеса, в Харківській області все більше людей відкривають власну справу. Лише з початку нинішнього року фізичними особами-підприємцями стали понад десять з половиною тисяч осіб. І що характерно, до заснування власного бізнесу долучається все більше молоді.
За інформацією Державної податкової адміністрації в Харківській області, в регіоні зареєстровано майже 23 тисячі підприємців у віці до 30 років, а 42 відсотки діючих ФОП із більш ніж 158 тисяч мають 30 — 45 років.
Та найбільшою приємною несподіванкою статистики ДПА стало те, що в області організували свій бізнес 25 підприємців, які ще не досягли повноліття. Вони зосередили свої зусилля на розвитку власної справи у сферах програмування, торгівлі, а також стали реєстраторами та фінансистами.