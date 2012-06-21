Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Незвичне дійство на річці Сіверський Донець могли спостерігати відпочивальники одного із найдавніших курортів Харківщини — Коробові Хутори. На березі з’юрмилося кілька сотень людей з великими чудернацькими човнами, увінчаними головою та хвостом дракона. Ці посудини спустили на воду і… почалося!
А почалися тут всеукраїнські змагання на драгонботах. Історія гонок на десятимісних каное, батьківщиною яких є Китай, бере свій початок ще більше 2000 років тому. Але популярність вони зберегли й донині, а з 1982 року проводяться на світовому рівні.
Спортсмени Салтівського м’ясокомбінату, які не один рік активно займаються греблею, також зацікавилися цим видовищним видом спорту і, за словами натхненника змагань Дениса Парамонова, ще рік тому задумали провести всеукраїнські змагання з драгонботу. Реалізувати свої задумки вдалося сповна, про що свідчить кількість учасників турніру. А зібралося їх у Коробових Хуторах аж 180 спортсменів з різних міст України.
Першого дня, коли команди змагалися на дистанції 500 метрів у відкритому і змішаному класах, перемогли господарі турніру — харківська команда Салтівського м’ясокомбінату, а другого дня на дистанції 2000 метрів першість виборола київська команда «Мала Флотилія».
Організатором змагань на кубок Салтівського м’ясокомбінату виступив Денис Парамонов, а фінансову підтримку надав благодійний фонд його ж імені.