На початку травня у 12 районах області стартували роботи в рамках програми «Енергія світла». Першими до реалізації проекту приступили в Коломацькому районі. Тут монтують освітлення в двох населених пунктах. У самому Коломаку ліхтарі встановлюють на трьох вулицях, які не освітлювалися протягом тривалого часу. Завершити роботи планують у травні, після чого Коломак буде освітлений на всі 100 відсотків. Також освітлюють дорогу до місцевої школи в селі Шелестове. Усього в ході робіт в районі планують встановити 27 освітлювальних приладів.
«Впровадження проекту дозволить вирішити соціально значущу проблему для більш ніж 4200 жителів двох населених пунктів району», – відзначив начальник управління паливно-енергетичного комплексу Харківської облдержадміністрації Андрій Парамонов.
Ініційований головою ХОДА Юлією Світличною проект «Енергія світла» передбачає повне вирішення проблем освітлення в усіх населених пунктах області протягом 2018 – 2021 років. На першому етапі – в 2018 році – світло з’явиться на 300 вулицях у 137 населених пунктах.