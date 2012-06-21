Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Не секрет, що в багатьох селах і навіть деяких райцентрах Харківщини, втім, як і в цілому в Україні, вуличне освітлення або ж повністю відсутнє, або ж працює лише на двох-трьох центральних вулицях. Існуючі мережі, до яких упродовж десятиліть не доходили руки, наразі перебувають в аварійному, а то й геть – гнітючому стані. Про це говорила під час останньої сесії обласної ради голова Харківської облдержадміністрації Юлія Світлична, наголошуючи на необхідності комплексного вирішення питання.
За її ініціативи депутати ухвалили виділення коштів з обласного бюджету для реалізації 137 відповідних проектів – по декілька в кожному з районів. Серед проектів – капітальне будівництво та реконструкція вуличного освітлення на окремих вулицях та в кількох селах, капітальні ремонти та технічне переоснащення наявних мереж. У декількох населених пунктах заплановано заміну світильників на енергоощадні.
«Упевнена, що цю ситуацію необхідно вирішувати терміново, якісно та комплексно. Фінансуватимемо ці роботи з обласного бюджету. Розраховую, що до цієї роботи долучаться й місцеві громади, адже зараз, завдяки децентралізації, вони мають значно більші фінансові можливості», – сказала Юлія Світлична.
Усі більш ніж 130 проектів у регіоні планують реалізувати в цьому році.