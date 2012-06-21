Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Новосілля у райцентрі Золочівського району справляє сім родин вимушених переселенців з Донбасу. Невдовзі ще 17 сімей отримають ключі від соціального житла.
Сімейний гуртожиток у Золочеві збудували силами Українського фонду соціальних інвестицій за підтримки німецького банку KFW. Як розповів представник фонду Сергій Кадигроб, у Харківській області внутрішньо переміщеним особам вже передано17 квартир та 99 кімнат у гуртожитках, що складає майже 88 мільйонів гривень інвестицій іноземних партнерів. Наразі реалізація програми на теренах області та в Чугуєві триває.
Новоселка гуртожитку Віра Отьопина, дякуючи інвесторам та будівельникам, розказала, що всі переселенці не почуваються тут чужими і вони раді, що свято новосілля з ними розділяють приязні та небайдужі мешканці селища.
А голова Золочівської селищної громади Леонід Канівець запевнив, що вимушені переселенці вже стали дійсними членами місцевої громади і до них всі сельчани ставляться як до своїх.