Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
У райцентрі Дергачівського району завершено зведення нового ФОКу вартістю 27,5 мільйона гривень, збудованого в рамках президентської програми «Велике будівництво».
За словами голови Харківської облдержадміністрації Олексія Кучера, об’єкт готовий на всі 100% і вже за кілька тижнів, після оформлення документів та встановлення спортивного обладнання його введуть в експлуатацію.
Нова спортивна споруда прийматиме усіх бажаючих мешканців Дергачів та району і спроможна розмістити водночас до 80 осіб. А щодня займатися спортом та оздоровленням тут можуть до 400 дергачівців.
Для цього у ФОКу за останнім словом спортивної архітектури облаштовано багатофункціональну залу для мініфутболу, баскетболу, тенісу та волейболу. Хто віддає перевагу тренажерам, зможе стати завсідником тренажерної зали а також набратися енергії і здоров’я у фітнес-центрі.
Готові до функціонування і роздягальні з сучасними душовими кабінами, тренерські кімнати та меддільниця. А ще, багатьох жителів району втішить те, що комплекс буде доступний для всіх, оскільки обладнаний відповідно до вимог інклюзії.
«При виконанні робіт ми зекономили майже 1,3 мільйона гривень – і використали ці кошти на огородження, відеонагляд, кондиціонування у залі», – повідомив керівник підрядчиків Олександр Божко.