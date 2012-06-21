Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Епіцентром святкування став, безперечно, Чугуїв. Місто де жив і творив великий художник, і яке й до сьогодні, за словами Чугуївського міського голови Галини Мінаєвої, зберегло творчу атмосферу, що надихає сучасних митців.
За традицією в Чугуєві відбувся ХХІ Міжнародний рєпінський пленер, що зібрав художників з різних куточків України. Учасники пленеру, підсумки якого було підбито учора, 5 серпня, створили цілу галерею чудових робіт, які стали окрасою виставки, і які були подаровані місту на згадку.
Кульмінацією свята стало вручення премії ім. І. Ю. Рєпіна, церемонія якого відбулася в Художній галереї Чугуєва.
Лауреатами премії 2020 року стали киянинМихайло Гуйдав номінації «Живопис»,Владислав Христенко за серію офортів «Козацькі хрести» в номінації «Графіка» та Олег Коваль в номінації «Мистецтвознавство».