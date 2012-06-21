Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
В Ізюмському районі під час обшуку правоохоронці виявили тижневий пайок сигарет на цілу дивізію, пристрої для виготовлення сучасних самокруток в домашніх умовах, тютюн для них та тютюн для кальянів. П’ятдесят тисяч пачок сигарет та інший тютюновий крам переховувалися у нежитлових приміщеннях райцентру. Серед них — сигарети, виготовлені на окупованій росіянами та їх найманцями території Донецької області.
Як повідомив начальник відділу прокуратури Харківської області Артур Оганнісян, вилучений контрафактний товар призначався для подальшого збуту в Харківській та інших областях. На разі тривають слідчі дії.