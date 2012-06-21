Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Радість мешканців Харківщини та проїжджаючих через регіон водіїв з приводу доріг, що значно покращали цього року, може, втім, бути недовгою. Якщо ці дороги — і нові, і відремонтовані, — не берегти. Особливо за спеки, яка тривала і влітку, і зберігається донині, восени.
Особливої ж шкоди асфальтовому покриттю завдають перевантажені ваговози, а на даний період, за словами нового керівника обласного управління «Укртрансбезпеки» ОлександраГринюка, — це перевізники зернових, інших сипучих та горючо-мастильних матеріалів.
Тож найпершим своїм завданням Олександр Гринюк визначив налагодження контролю за дотриманням правил перевезень на автошляхах регіону.
В Пісочині, через який проходить головна траса області Харків-Київ уже встановлено і запущено в роботу пересувний ваговий комплекс, який об’єктивно оцінюватиме вагу вантажів і в разі, якщо вантаж перевищує допустимі норми, таких перевізників будуть штрафувати.
Проте, як наголосив керівник «Укртрансбезпеки», головне завдання служби не збирати штрафи, а зберегти дороги. Адже перевантаження влітку, за температури понад 28 градусів — дуже велика проблема.
Як повідомив Олександр Гринюк, наступного тижня в області почне функціонувати ще один такий комплекс, де цілодобово працюватимуть інспектори «Укртрансбезпеки» та представники Національної поліції.Він також зазначив, що за умови роботи в області 3-4 вагових комплексів дороги в регіоні будуть збережені.