Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
У Гомільшанських лісах Зміївського району, які ще вчора наповнювалися веселими голосами туристів та музикою, фінішував триденний, перший на теренах України наметовий фестиваль NametFEST, який уже вчетверте поспіль традиційно проводився у пік зорепаду Персеїди з 9 по 11 серпня 2019 року.
Його організатори, провівши учасників, ще залишаються на локації та підбивають підсумки незвичного для українських мандрівників та туристів дійства. Як повідомила телефоном одна з керівників громадської організації FindWay, організатора фестивалю, Злата Заварзіна, захід пройшов на «ура», зібравши близько 6 тисяч учасників.
«Сьогодні ми ще уточнюємо цю цифру, але маю сказати, що за численними відгуками фестиваль сподобався усім без винятку, програму виконано у повному обсязі, якщо не брати до уваги ті невеличкі корективи, які вніс дощ», – розповіла Злата.
А програма і справді була не лише насиченою та цікавою, а й пізнавальною. Окрім виступів співаків, музичних гуртів та акторів, демонстрації кінофільмів, на лекційному майданчику своїм досвідом ділилися українські мандрівники. Лектори розповідали про подорож до Антарктиди автостопом, кругосвітню подорож на велосипеді, особливості travel-фотографії та високогірних походів, сучасне спорядження, встановлення різних типів наметів тощо. Працювали майстер-класи, проходили квести, розваги для дітей, фаер-шоу тощо.
За словами Злати, дуже багатьом учасникам сподобалася екскурсія Гомільшанським лісом, тими місяцями, де нині ведуться археологічні розкопки. Бажаючі навіть мали змогу самостійно спробувати знайти за допомогою спеціального обладнання історичні артефакти.
«Окрім ідеї згуртувати небайдужих до подорожей та пригод людей з різних куточків України в одному місці, ми мали на меті допомогти розвитку культурної спадщини такої пам’ятки Національного значення, як «Зміїв Курган», – говорить Злата Заварзіна та додає, що з цими завданнями вони впоралися, адже окрім шести десятків волонтерів з усіх областей, NametFest відвідали сотні гостей з Києва, Сум, Одеси, Західної України.
Принагідно слід зазначити, що участь у фестивалі була безкоштовною.