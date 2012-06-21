Володимир ГАЛАУР,

«Урядовий кур’єр»

За добу 30 вересня в регіоні зафіксували максимальну з початку пандемії кількість хворих на коронавірус. Позитивний тест на COVID-19 виявлено в 546 осіб. Всього ж, за словами заступника директора департаменту охорони здоров’я Харківської облдержадміністрації Геннадія Бондарчука, в області захворіло на COVID-19 18 681осіб.

Хоча, наразі в усіх лікувальних закладах Харківщини, де лікують хворих на коронавірус, є вільні місця, однак, з огляду на наступ пандемії, в регіоні не припиняється робота щодо збільшення їх кількості та обладнання нових точок підведення кисню.

Геннадій Бондарчук також розповів, що на стаціонарному лікуванні перебуває 980 пацієнтів, 734 з них – в лікувальних закладах обласного центру. Він наголосив, що допомога пацієнтам надається у повному обсязі і жодних відмов у госпіталізації до сьогодні не було.

Окрім заходів щодо збільшення ліжко-місць для ковідних хворих за прикладом 25 міської лікарні, задіюються і нові резерви. Так, у лікарні №18 вже виділено 50 ліжок, до яких підведено кисень та створені умови для прийому пацієнтів. «Кожна лікарня веде роботу щодо збільшення кисневих точок. Окрім проведення кисневих трас, проробляється питання закупівлі кисневих концентраторів. 50-60 % ліжок на сьогодні – вже з підведеним киснем, але коли закупимо концентратори, ця цифра відчутно збільшиться, роботи з проведення кисневих точок виконуються в кожному закладі», – зазначив заступник директора департаменту охорони здоров’я ХОДА.