Про стрімкий розвиток Харківського заводу спеціальних машин, що належить до системи ДК «Укроборонпром», свідчать не лише заробітна плата працівників – одна з найвищих в Україні, що підвищується щороку приблизно на 20 відсотків завдяки збільшенню обсягів виробництва, повній завантаженості потужностей підприємства, низці додаткових контрактів та амбітним планам на найближче майбутнє.
За словами керівника заводу Євгена Стрільця середня заробітна плата по підприємству складає 20,5 тисячі гривень, а у фахівців високого класу, наприклад, 6 розряду – сягає 40 тисяч. Завод пишається не лише обсягами продукції, а й нарощує кадри. Тільки цьогоріч на підприємство прийшли працювати 55 високопрофесійних фахівців.
Що ж до амбітних планів, то, як розповів директор заводу, перш за все до завершення поточного року тут обладнають будівлю для виробництва спецпродукції в обсягах до 80 мільйонів гривень. Також планують створити свій конструкторський центр та, закріпивши свої позиції на зовнішньому ринку, розширять свій експортний плацдарм. І для реалізації задуманого вже сьогодні на заводі закладено міцний підмурок, адже всі машини підприємства – це майстерні з обслуговування спеціальної техніки – бронетанкової, автомобільної та іншої. Саме цей вид продукції користується жвавим попитом у партнерів з В’єтнаму, Таїланду, Ємену, Азербайджану.
Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»