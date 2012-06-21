В Херсонській області знайшли тіла сімох солдат в Олешківському районі, що загинули під час другої світової війни. На жаль, виявити цю знахідку «допомогли» чорні археологи, які проводили розкопки в цьому районі. Експерти встановили, що загинули військові орієнтовно у 1942-1943 роках, але ідентифікувати останки неможливо, оскільки захоронення вже перекопали так звані чорні археологи. Пошуковці знайшли у могилах воїнів лише особисті речі солдатів. Зокрема, кружки та медалі. Їх планують передати в Інститут національної пам’яті України. Останки перепоховали у братській могилі за військовими традиціями, потому – відслужили панахиду. «Ми знайшли солдатів, які загинули у 1942-1943 роках орієнтовно на Пойминському плацдармі у Цюрупинську (нині – Олешки). Там були пекельні воєнні дії, під час яких звільнявся Цюрупинськ і йшов наступ на Херсон. Ідентифікували їх по ґудзиках, гільзах, амуніціях», – розповів представник пошукової групи Сергій Минкін.
ПАМ’ЯТЬ