Найближчим часом розпочнуть розробляти проект укріплення морського узбережжя на Херсонщині. Про це йшлося на засіданні робочої групи щодо реалізації проекту з розбудови узбережжя Чорного та Азовського морів у Херсонській області.
На засідання було запрошено представників ТОВ «Український проектно-вишукувальний та конструкторсько-технологічний інститут річкового транспорту «Укррічтранспроект», які запропонували власний проект та бачення берегоукріплення узбережжя. Розглянули питання наукового обґрунтування щодо застосування укріплення узбережжя Чорного моря в адміністративних межах Круглоозерської сільської ради Голопристанського району шляхом спорудження хвилерізів.
Як пояснив представник проектанта Володимир Керусенко, «ситуація критична, й очевидні ознаки руйнації в наявних хвилерізах у селищі Залізний Порт. Щодо оптимального типу конструкції, яка захистить берег від руйнування, казати зарано. Тільки після розроблення проекту та розрахунків різних типів разом з науковцями зможемо надати висновок та пропозиції». Керівник робочої групи заступник голови Херсонської облдержадміністрації Євген Рищук підсумував, що, за приблизними підрахунками інституту, розроблення проекту берегоукріплення на три кілометри узбережжя коштуватиме півтора мільйона гривень. Члени робочої групи після розроблення проекту оберуть найкращий варіант для подальшої реалізації. Роботи розпочнуться в селищі Приморське Голопристанського району.