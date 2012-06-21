Поблизу села Каланчак, що на адміністративному кордоні з тимчасово окупованою територією АР Крим відкрито нове типове стрільбище. На новоствореному спеціальному полігоні у цей день відбулися чергові заняття з підрозділами територіальної оборони Каланчацького району. «Нещодавно на Херсонщині відбулися військові навчання та випробування ракети «Вільха» під головуванням Президента України Петра Порошенка, – зазначив голова Херсонського облдержадміністрації Андрій Гордєєв. – Верховним головнокомандувачем Збройних Сил України був відзначений високий рівень проведення навчань, а також збори тероборони, які ми проводимо другий рік поспіль». Він акцентував увагу на тому, що багато областей України за прикладом Херсонської почали проводити заняття з підрозділами територіальної оборони. Андрій Гордєєв подякував військовозобов’язаним за активну громадянську позицію та наголосив: «По той бік кордону бачать, що хлібом і сіллю ми окупантів зустрічати не будемо!» Навчання проводяться відповідно до Плану проведення зборової підготовки підрозділів територіальної оборони Херсонської області на 2018 рік. За традицією військовозобов’язані мали змогу відпрацьовувати навички зі стрільби, надання медичної допомоги, тактичної підготовки, дії підрозділу в обороні та наступі. В цілому у навчаннях взяли участь майже 300 захисників.
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