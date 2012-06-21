79 фазанів випустили у Вербівське мисливське угіддя Нижньосірогозького району Херсонської області місцеві мисливці. Птахів виростили у фермерському господарстві «Козаче». А в дикій природі, за словами експертів, їхня популяція уже за рік зросте вчетверо.
Розвести фазанів для відновлення популяції вирішив бригадир вербівських мисливців голова фермерського господарства «Магнолія» Микола Дудка. Для цього придбали яйця, з яких в інкубаторі вилупилися пташенята. Вони росли під наглядом фахівців.
Як розповів голова фермерського господарства «Козаче» Василь Дудка, вольєрне вирощування цих птахів — справа копітка, потребує чималих фінансових витрат. Але саме так фазани набираються сил, щоб вижити в природних умовах. За статистикою, лише 10% птахів, яких випустили в природу, стають об’єктами полювання і здобиччю мисливців. Усі інші живуть і розмножуються у природних умовах.
Ініціатор екологічної акції Микола Дудка зазначив, що чимало місцевих осередків Українського товариства мисливців та рибалок випускають з вольєрів у вільне проживання в природних умовах фазанів. Так користувачі мисливських угідь відтворюють різноманіття фауни краю, збільшуючи кількість цих красивих яскраво забарвлених птахів, яких справедливо називають королівськими.
Фазан належить до цінних мисливсько-промислових видів. Мисливці вважають полювання на фазана трофейним, бо треба бути вправним стрільцем, щоб влучити в цього птаха.