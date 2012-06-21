Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
Увечері 27 серпня незвичний та нав'язливий запах відчувався одразу у кількох районах міста хіміків. Про це повідомляли жителі Сєвєродонецька у соціальній мережі Фейсбук. Офіційні повідомлення з’явилися лише наступного дня, 28 серпня.
За словами заступника голови Сєвєродонецької міськради Олексія Свєтікова, на території хімічного підприємства «Азот» стався незначний витік аміачної води. Його швидко усунули. У цей час на території міста не було вітру, був штиль. Забруднення атмосфери аміаком не зафіксовано. Нині аварію повністю ліквідовано.
Але жителі міста обурені тим, що з інформацією про викид аміаку зволікали.
На думку головного спеціаліста відділу з соціально-гуманітарних питань та ВПО Сєвєродонецької міської ради Віри Попсуй, треба зробити висновки з цієї ситуації: тобто створити окрему групу у соціальних мережах, де подавати оперативну інформацію про стан справ на таких важливих підприємствах у місті хіміків.