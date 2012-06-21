Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
З нагоди чергового ювілею командарма УНР Василя Тютюнника на його малій батьківщині у селі Петракіївка Хорольського району Полтавської області на фасаді місцевого освітнього закладу врочисто відкрили меморіальну дошку.
Видатний соратник Симона Петлюри полтавець Василь Тютюнник народився 130 років тому на хуторі Куторжиха, навчався у Хорольському міському училищі, потім у Тифліському військовому. Сучасники відзначали, що він був дуже здібний у царині військових наук, учасником багатьох військових операцій, засновником республіканської армії. Його військовий талант найповніше розкрився у 1917-1921 роках.
Ад’ютант генерал-хорунжого Євген Маланюк у своїх емігрантських спогадах називав його найталановитішим тогочасним українським військовим, присвятив йому кілька своїх творів.
Помер Василь Тютюнник 19 грудня 1919 року від тифу і був похований у Рівному. У 1930-х роках коштом учнів тамтешньої української приватної гімназії йому встановили надмогильний пам’ятник.