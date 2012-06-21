Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Сумська область стала учасницею одного із проєктів зі створення нових робочих місць та поліпшення ситуації на інклюзивному ринку праці. Фінансову підтримку на його реалізацію надаватиме уряд Данії. Про це повідомив сайт Сумської ОДА з посиланням на Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.
Наголошується, що в полі зору означеного проєкту перебуватимуть особи, для яких ризики виключення із ринку праці залишаються доволі високими. Мовиться насамперед про жінок, молодих людей, інших осіб, яким складно конкурувати з іншими безробітними під час працевлаштування.
Датська сторона також технічно сприятиме Уряду України та численним соціальним партнерам задля регулювання інклюзивного ринку праці, створення нових робочих місць для означеної категорії громадян, активізації підприємницької діяльності, вдосконаленню професійних навичок тощо, аби активізувати цей соціальний сегмент і максимально підтримати тих, хто потребують такої допомоги і захисту.