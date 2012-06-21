Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур’єра»
На два роки позбавлення волі засуджено 37-річного мешканця Сєвєродонецька за скалічення безпородного собаки. Треба зазначити, що розгляд такої справи поки що унікальний випадок для регіону.
Безпритульну тварину чоловік підібрав на вулиці. Але за кілька днів жорстоко побив та скинув з балкона власної домівки, яка розташована на другому поверху будинку. Травми, які отримала беззахисна собака Діна, виявилися несумісними із життям. Волонтери та ветеринари намагалися врятувати тварину, але через три дні собаку приспали, аби припинити передсмертні страждання.
Вчинок набув широкого розголосу.
Суд ухвалив вирок, яким визнав шкуродера винним у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 299 КК України.
Як повідомляє прес-служба прокуратури Луганської області, вироком суду чоловіку призначено покарання у вигляді 2 років обмеження волі зі встановленням максимального 3-річного іспитового строку.