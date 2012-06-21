Аграрії області віддають перевагу сівбі економічно вигідним і більш придатних для вирощування в краї культур: озимій пшениці, кукурудзі та соняшнику.
«Зернова група становитиме 412 тисяч га, у тому числі озима – 278 тисяч га, або на 33 тисяч більш ніж минулого року»,– підкреслює директор Департаменту агропромислового розвитку ОДА Лариса Бичкова.
Під час засідання колегії департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Лариса Бичкова доповіла, що в області вже завершена закупівля мінеральних добрив для весняно-польових робіт: із запланованих 58 тисяч тонн закуплено 60 тисяч тонн.