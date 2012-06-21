На Луганщині відкриють два навчально-практичних центри. За даними обласної служби зайнятості, на ринку праці особливий попит на представників таких професій. Тож коли в області дізналися, що міністерство освіти та науки України визначилося, де цього року відкриють навчально-практичні центри, було вирішено запропонувати саме такий фах.
Тепер на базі державного навчального закладу «Сєвєродонецький професійний будівельний ліцей» діятиме НПЦ за напрямом «Електрозварник ручного зварювання. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних зварювальних машинах. Зварник». А вище професійне училище № 94 (м. Лисичанськ) готуватиме молодь за спеціальністю «Електромонтер з освітлення та освітлювальних мереж. Електромонтажник з ремонту та обслуговування електроустаткування. Електромонтажник силових мереж та електроустаткування».
Загалом Перелік включає 50 НПЦ в усіх областях України та м. Києві. Центри відкриватимуться для підготовки за професіями електрозварник, електромонтер, токар, тракторист-машиніст тощо.
На створення центрів у державному бюджеті передбачено 100 мільйонів гривень, що вдвічі більше, ніж було закладено торік.
Ці кошти підуть на забезпечення центрів сучасним обладнанням, інструментами, витратними матеріалами тощо.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»