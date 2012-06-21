На ранок 3 вересня в Новоайдарському районі площа пожежі сягала 950 га, чималі площі охоплено вогнем і в Станично-Луганському районі. Внаслідок пожежі у двох селах пошкоджено по три житлові будинки. Постраждалих серед населення немає. З опіками госпіталізовано двох військовослужбовців ЗСУ, один, на жаль, загинув. 32 осередки загоряння було локалізовано. Наразі ситуація контрольована, повідомив голова Луганської обласної державної адміністрації — керівник обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай. До гасіння залучили рятувальників із Полтавщини, Дніпропетровщини й Донеччини. Загалом площа загоряння становила близько 1200 га. Для надання допомоги в гасінні лісових пожеж від ДСНС додатково залучено 135 осіб та 27 одиниць техніки. Обласне управління ДСНС тісно співпрацює з командуванням Об’єднаних сил.
А за підсумками селекторної наради в Президента глава уряду Денис Шмигаль закликав голів Харківської, Луганської ОДА, міністра фінансів Сергія Марченка й міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка якнайшвидше оцінити збитки від пожеж, щоб уряд на найближчому засіданні зміг надати кошти на допомогу постраждалим, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату КМУ.
Ситуацію розглянуть і на засіданні Державної комісії з питань ТЕБ і НС.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»