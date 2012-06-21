Старт всеукраїнської щорічної акції «За чисте довкілля» в області має одночасно стати приводом для активізації інвентаризації зелених зон краю та вирішення їхніх проблем: зокрема, відведення землі під такі об’єкти.
«Розглядається питання, на яких територіях треба відновити або створити паркові зони. Є питання з відведенням землі під ці об’єкти. Треба проаналізувати у якому стані зелені об’єкти, які маємо, зокрема в районах, які знаходяться на лінії розмежування. На деяких територіях застарілі проекти щодо облаштування клумб та квітників, їх треба доопрацьовувати, тим більш, що ціни на зелені матеріали змінюються з кожним роком», – каже представник Департаменту житлово-комунального господарства облдержадміністрації Андрій Захаров.
За його словами, під час місячника благоустрою вже проводяться заходи щодо забезпечення чистоти і порядку в населених пунктах: прибирають несанкціоновані звалища, приводять у належний санітарний стан прибудинкові території, парки, сквери, дитячі і спортивні майданчики, зупинки міського транспорту. І в таких акціях з кожним роком бере участь все більше і більше населення. Якщо в 2016 році на весняному прибиранні працювали близько 56 тисяч чоловік, то в сімнадцятому році таких волонтерів було вже 65 тисяч. І в цьому році за словами фахівця, волонтерів побільшає.
Чи не наймасштабнішою на Луганщині стала акція з благоустрою у Сєвєродонецьку, яка проходила напередодні Дня Землі. Молодь і літні люди, студенти й працівники підприємств, установ та організацій взяли активну участь у прибиранні вулиць та скверів від залишків опалого листя і сміття, люди висаджували нові дерева, кущі, закладали газони та квітники. Як розповіли учасники акції, до міста тепер особлива увага, бо нова адміністративна столиця Луганщини має бути прикладом для інших населених пунктів області.