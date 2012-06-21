Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
У Лисичанську поліцейські викрили жінку, яка представляючись працівником пенсійного фонду, під приводом обміну грошей обдурювала пенсіонерів. Зловмисниця приходила до стареньких та говорила, що готується заміна старих грошей, які нібито виходять з обігу, на нові. Люди лякалися, а «добра гостя» допомагала обміняти гроші, і таким чином заволодівала їхніми заощадженнями. Принаймні таку «операцію» шахрайка провела двічі: слідчими вже доведено причетність жінки до двох таких фактів, а також у підозрюваної вилучено речові докази – сувенірні грошові купюри сукупним номіналом 100 тисяч гривень.
Як повідомляє начальник відділу коммунікації ГУ Нацполіції у Луганській області Тетяна Погукай, за даними фактами відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 КК України «Шахрайство». Слідчі дії тривають.
Правоохоронці Луганщини вкотре звертаються до громадян: будьте уважні при спілкуванні з невідомими, не поспішайте виконувати їх настанови, особливо, коли це стосується грошей.