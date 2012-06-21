В Україні розпочинається реформа інтернатних закладів. Згідно з національною стратегією до 2026 року, кількість дітей, яких виховують не в родинах, має зменшитися втричі.
Про механізми реалізації Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на Луганщині, про те, як мінімізувати потрапляння дітей в інтернатні заклади в умовах воєнного конфлікту і створити послуги для сімей з дітьми, йшлося на обласному семінарі. У ньому взяли участь уповноважений Президента України з прав дитини Миколою Кулеба та директор департаменту захисту прав дітей та усиновлення Мінсоцполітики Руслан Колбаса.
«Через моє серце пройшло 30 дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування, яким я допоміг знайти сім’ю. Жоден навіть найсучасніший інтернат не здатний замінити дитині родину», — упевнений очільник Луганщини Юрій Гарбуз.
За його словами, на обліку центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді в області перебуває 14506 сімей, у яких виховують 17 604 дитину. На Луганщині 1451 дитина-сирота й дитина, позбавлена батьківського піклування.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»