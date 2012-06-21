Це перший в краї заклад, де надаватимуть психологічні, лікувально-діагностичні та інші види соціальних послуг громадянам, які постраждали від надзвичайних ситуацій, у тому числі ветеранам АТО та учасникам бойових дій.
«Ми йшли до цього дня цілий рік. У центрі надаватиметься широкий спектр медичних послуг, тут створено гарні умови для психологічної і фізичної реабілітації наших ветеранів. Хочу підкреслити, що ми організували роботу психологів, зокрема, психодіагностику, психокорекцію і, власне, психотерапію, яку спрямовано на те, щоби перебудувати психіку людей, які постраждали внаслідок бойової психічної травми і відновити стан їхнього здоров'я. Це важливо, бо бойова психічна травма крім психічних порушень: поганого сну та депресії, може загострювати виразкові та серцево-судинні захворювання», – зазначив головний лікар нової установи Микола Овчаренко.
За інформацією прес-служби облдержадміністрації, стаціонарне відділення розраховане на лікування 30 пацієнтів. Всього у відділенні 7 комфортабельних палат, фізіотерапевтичний та маніпуляційний кабінети. На створення установи з обласного бюджету виділили 6,4 мільйонів гривень. У закладі з обласного бюджету відшкодовуватимуть частину вартості медикаментів та харчування.
На думку очільника громадської організації «Спілка ветеранів АТО Луганської області» Анатолія Гацка, такий лікувальний заклад вирішить багато проблем учасників бойових дій, і мешканцям області вже не потрібно буде шукати медичної допомоги у Києві чи Львові, як це було раніше.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»