Участь у всеукраїнській акції «Майбутнє лісу – у твоїх руках» взяли співробітники обласної державної адміністрації спільно з представниками обласного управління лісового та мисливського господарства. Держслужбовці і лісівники посадили п’ять тисяч паростків сосни на території Піщаного лісництва ДП «Новоайдарське лісомисливське господарство». Там у 2014 році через бойові дії півгектара дерев пошкодив вогонь і снаряди.
Варто зазначити, що силами місцевих лісників суттєво відновлюється лісовий фонд області, що постраждав унаслідок бойових дій. Загалом на Луганщині через обстріли 2014 року вигоріли та всохли дерева на 15-ти тисячах гектарах.
Як повідомили в обласному управлінні лісового та мисливського господарства, лісівники області навесні планують провести посадку лісових культур на площі майже 1 000 га та посіяти насіння лісних порід у розплідниках на площі майже 10 га.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»