«Слід зазначити, що 302 випускники приїдуть з тимчасово непідконтрольної території», – підкреслює заступник директора Департаменту освіти і науки облдержадміністрації Тетяна Ткачова.
Розповідаючи про особливості проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2018 році, вона нагадала, що реєстрація на основну сесію тривала з 6 лютого по 19 березня. Проте, учасники АТО, особи з тимчасово непідконтрольних територій (що не зареєструвалися в основний період) та ті, хто через поважні причини не зміг зареєструватися в основний період, зможуть пройти реєстрацію додатково з 3 по 21 травня.
Як відомо, випускникам з окупованих територій, а також для учасників антитерористичної операції спростили умови реєстрації на ЗНО: зокрема, це полегшення полягає в тому, що у зв’язку з тим, що недостатньо добре працюють засоби зв’язку, а саме – пошта, абітурієнти зможуть надсилати відповідні комплекти документів у регіональні центри оцінювання якості освіти не тільки в паперовому вигляді, але мають право направляти їх в електронному вигляді, електронними листами.
Наразі по області створено 33 пункти тестування та підготовлено 1280 педагогічних працівників для належної організації аудіювання.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»