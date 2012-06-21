Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
Інформаційні повідомлення про підготовку до нового навчального року чимось нагадують фронтові зведення: уже доставлено 140 тисяч підручників, що становить 75% від замовлення. Із 171 власних котелень, які знаходяться на балансі відділів освіти міських рад та райдержадміністрацій, до роботи підготовлено 123 (тобто 71%). Стан готовності до навчального року по школам та закладам дошкільної освіти складає від 97 до 99 %.
Про це повідомив директор обласного департаменту освіти і науки Юрій Стецюк під час наради, яку було присвячено питанням підготовки освітніх закладів області до нового 2019-2020 навчального року та осінньо-зимового періоду.
Загалом до початку нового навчального року на Луганщині необхідно підготовити 268 дитячих садків, 279 шкіл та гімназій, 11 закладів обласної комунальної власності, 20 професійно-технічних та чотири вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації.
За словами Юрія Стецюка, тільки для опорних шкіл та реорганізованих закладів загальної середньої освіти у 2019 році планується придбати шість шкільних автобусів. Це значно покращить ситуацію щодо організованого підвозу учнів до навчальних закладів. Гроші на це є. Цьогоріч Луганщині розподілені субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 61 мільйонів гривень.