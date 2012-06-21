Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
Міжнародні спонсори запропоновали створити на Луганщині ІТ-школу UNIT Factory. Новий навчальний центр працюватиме на базі Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, який свого часу було переміщено до Сєвєродонецька.
З боку представників Проекту USAID «Економічна підтримка Східної України» ця пропозиція є важливим інвестиційним проєктом в освіту та інновації краю.
Саме про це йшлося під час зустрічі очільника області Віталія Комарницького із керівником офісу Проекту USAID «Економічна підтримка Східної України» в Луганській області Брайаном Мілаковскі та керівником напрямків «Енергетика» та «Відновлення інфраструктури» Олександром Стеценком. І уже досягнуто попередніх домовленостей щодо створення ІТ-школи UNIT Factory.
Це не єдиний напрямок співпраці, про яку домовилися.
Також підтримку отримають Луганський національний аграрний університет, який після кількох років поневірянь, повертається на територію рідної області та Школа малого та середнього підприємництва (МСП) фонду K.Fund.