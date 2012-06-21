Якось уже, на жаль, звиклося, що останніми десятиріччями особливої уваги сільським клубам, будинкам культури в країні не дуже приділяють. А тут ось надійшла приємна новина: на Львівщині двері відчинив новий Народний дім. Подія сталася у с. Вільшаник, що в Самбірському районі. В облдержадміністрації повідомили, що на його реконструкцію упродовж 2015-2017 років виділили понад шість мільйонів гривень з обласного та державного бюджетів.
Народний дім, звісно ж, відкрили урочисто. Відтак на його сцені відбувся святковий концерт, в якому виступили народні аматорські колективи з усього району.