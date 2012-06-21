Микола ШОТ,

«Урядовий кур’єр»



У рамках програми «Доступна медицина» минулими роками Львівщина зайнялася будівництвом 43 амбулаторій загальної практики-сімейної медицини й придбанням автомобілів для цих лікувально-профілактичних закладів. Як поінформували в пресслужбі обласної державної адміністрації, на втіленні цього проєкту вдалося зекономити загалом понад 17 мільйонів гривень.

Ці кошти вирішили перенаправити на реконструкцію, ремонт чи добудову дев’яти медичних закладів у семи районах області. Три мільйони гривень виділять, аби капітально відремонтувати амбулаторію у селі Деревня на Жовківщині та майже два мільйони гривень — у Заверещиці Городоцького району. В Бірках на Яворівщині отримають кошти на ремонт даху й фасаду місцевої медустанови. А от у Запитові, що в Кам’янко-Бузькому районі, дофінансують спорудження сільської амбулаторії.

В облдержадміністрації стверджують, що й надалі робитимуть усе необхідне, аби більше мешканців Львівщини були охоплені якісними медичними послугами.