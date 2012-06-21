Академічний симфонічний оркестр «INSO-Львів» обласної філармонії у співпраці з департаментом з питань культури, національностей та релігій Львівської ОДА розпочинає соціально-культурний проект «Війна та мир». Музика, зустрічі, благодійність — тріада, що визначатиме його зміст.
Благодійні концерти-зустрічі, як повідомили у прес-службі облдержадміністрації, проходитимуть з 27 до 29 квітня в містах Жовква, Жидачів, Стрий, Городок, Самбір. «INSO-Львів» виконуватиме твори свого краянина Героя України, народного артиста України, видатного композитора Мирослава Скорика. Разом із симфонічним оркестром виступатимуть і співаки Джеймі Зівер (Великобританія), Софія Федина, Лєна Корнєєва.
Під час втілення проекту «Війна та мир» відбудеться знайомство і спілкування з воїнами-добровольцями, які пройшли горнило бойових дій на сході.