Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Учора на Львівщині в селі Ставчани, що в Пустомитівському районі, відкрили нові виробничі потужності ПП «Оліяр». Компанія займається виробництвом рафінованої соняшникової олії, є однією з найбільших виробників олії в Західній Україні, поінформували в прес-службі облдержадміністрації.
До складу виробничих потужностей підприємства входять олійноекстракційний, а також завод рафінації та дезодорації, цех фасування. «Оліяр» реконструював олійноекстраційний завод, де встановив сучасне обладнання провідних світових виробників, яке вирізняється енергозбереженням і зводить до мінімуму шкідливий вплив на навколишнє середовище, але при цьому зберігаються високі показники продуктивності та якості продукції.
Як зазначив на відкритті нових виробничих потужностей олійників голова облдержадміністрації Олег Синютка, це сучасне підприємство завдяки інвестиціям у сумі 100 мільйонів гривень збільшить кількість працівників до 800 осіб.