Аби Львів став ще гарнішим, охайнішим і привабливішим, міська рада оголосила конкурс на найкраще оформлення квітами балконів, підвіконня, літніх майданчиків.
Варто зазначити, що таке красиве та корисне змагання у місті Лева влаштовують не вперше. Воно стимулює львів’ян дбати про власне помешкання, територію, вчить їх, що впорядкування міста треба починати з власної ініціативи, справи, підкреслюють у прес-службі міської ради. І нагадують, що конкурс триватиме до третього травня. А вже опісля через два дні його переможців урочисто нагородять. Цей захід відбудеться у рамках відзначення Дня міста.