На поверхні Червоної планети астрономи побачили цікаву структуру ударного походження, утвореної відразу трьома кратерами, що перетинаються. Триплет з кратерів, про який йдеться, розташований у південній півкулі Марса, у місці, відомому як Ноахіс Терра.



Південна півкуля Марса прийняла на себе основний удар під час астероїдного бомбардування, яке трапилося на зорі існування Сонячної системи (близько чотирьох мільярдів років тому). Нині, незважаючи на минулі мільярди років, Марс все ще зберігає на собі відбитки тих далеких подій. І цей факт, за словами астрономів, створює широке поле для наукових досліджень.



«Ноахіс Терра – широкий простір у південній частині Марса, яке зберегло сліди численних астероїдних ударів. Вивчаючи ці сліди, ми можемо простежити за хаотичними процесами, які колись мали тут місце. Одна з цікавих знахідок – триплет з кратерів, які перекривають один одного. Діаметр найбільшого кратера з трьох складає 45 кілометрів, а діаметр найменшого –28 кілометрів», – розповідають представники міжнародного астрономічного колективу.



Є кілька гіпотез, що пояснюють, як саме утворився слід з трьох кратерів, що перекриваються. Деякі вчені припускають, що масивний астероїд розділився на три частини, перш ніж впасти на Марс. Інша версія – в цьому районі впали три різних астероїди. Але цей варіант досить малоймовірний (хоча і можливий).

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»