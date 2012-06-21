На знімках Марса, зроблених орбітальною станцією, за допомогою нейромережі вчені виявили понад двадцять кандидатів на нові ударні кратери на Червоній планеті, один з них уже підтверджено. Про це повідомляється на сайті Лабораторії реактивного руху NASA.

Автоматична станція Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) функціонує на марсіанській орбіті понад 14 років і зробила вже сотні тисяч знімків подій, що відбуваються на поверхні планети.

Процес їх аналізу трудомісткий і тривалий, для його оптимізації було створено нейромережу за програмою розробки технологій для нових марсіанських орбітальних апаратів. Завдяки їй, астрономи проаналізували усі знімки, раніше отримані станцією, а це майже 112 тисяч зображень, з цією метою використовувалися суперкомп'ютери.

У результаті нейромережі вдалося відшукати понад двадцять кандидатів у нові кратери на Марсі. Один зі знімків був підтверджений: в екваторіальній частині планети виявили скупчення кратерів, найбільший з них – діаметром близько чотирьох метрів. Як вважають вчені, вони могли утворитися в період з березня 2010-го по травень 2012 року.

Також нейромережа зможе допомогти визначити частоту падіння метеоритів на Марс.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»