Олена ІВАШКО,

«Урядовий кур’єр»



Школярі Веселинівського району Миколаївської області відвідали унікальні природні місця області, пов’язані з історією козацтва в краї. Екскурсію для дітей учасників АТО/ООС та дітей, чиї батьки зараз служать в армії, організувала та здійснила громадська організація «Веселинівська спілка патріотичних сил».

Діти в рамках проєкту «Там де ми – там Україна» відвідали околиці міста Южноукраїнськ, де подивилися на знамениті Південнобузькі пороги, з оглядового майданчика спостерігали за вигинами Південного Бугу та островом Гардовим.

Краєзнавець, митець, громадський діяч Богдан Грицевич показав скелі, де сходилися кордони трьох країн, розповів про історію місцевості, що пов’язана з Буго-Гардівською паланкою Війська Запорізького.

Також діти побачили наскальні написи ІХ століття та інші залишки культури, що відносяться аж до скіфських часів. Від гіда школярі дізналися, що сьогодні існує загроза затоплення історичних, природних та археологічних національних пам’яток. Так може статися через бажання атомників підняти рівень Олександрівського водосховища, через що під воду піде унікальна місцевість.

Керівник громадської організації «Веселинівська спілка патріотичних сил» Володимир Вінокуров відзначив, що подібні екскурсії відіграють велику роль у патріотичному та екологічному вихованні молоді. «Ми з одного боку виховуємо у дітей небайдужість до всього, що відбувається в країні. З іншого, діти, дізнавшись про героїчне минуле, про історію, ще більше пишатимуться своїм краєм», – зазначає він.