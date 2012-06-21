Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Цього року в Миколаївській області мають намір продовжити зрошувальний сезон до вересня. Така потреба викликана посухою та відсутністю опадів, а також необхідністю зволоження ґрунтів під посів озимих культур. Питання ведення зрошуваного землеробства та розв’язання проблем, пов’язаних з цим напрямом в сільському господарстві обговорили в Департаменті АПК Миколаївської облдержадміністрації з керівниками сільгосппідприємств, які є водокористувачами Інгулецької зрошувальної системи.
Голова громадської спілки «Асоціація користувачів водомереж» Андрій Мишкін запропонував розглянути план діяльності організації та виніс на обговорення питання стосовно шляхів вирішення проблем меліорації в південній області. Учасники зустрічі обговорили положення законопроєкту «Про об’єднання водокористувачів», який направлений на врегулювання взаємовідносин між постачальниками води та її користувачами. Запропоновано присутнім надати свої пропозиції, які будуть направлені розробникам законопроєкту.