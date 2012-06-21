Миколаївська прокуратура через суд вимагає повернути державі особливо цінні землі Кінбурнського лісництва вартістю майже півмільйона гривень. Таким чином прокуратура продовжує послідовну наступальну роботу щодо виявлення порушень земельного законодавства при наданні у приватну власність особливо цінних земель, розташованих у межах прибережних захисних смуг Чорного моря. Зокрема, Миколаївська місцева прокуратура № 1 звернулась до суду з позовами про скасування рішень Покровської сільської ради та повернення у власність держави чотирьох земельних ділянок площею 0,5 гектарів, розташованих на території Кінбурнського лісництва та у межах прибережної захисної смуги Дніпровського лиману на Кінбурнському півострові. Установлено, що упродовж 2010-2011 років сільська рада, діючи в інтересах чотирьох громадян, розпорядилась зазначеними земельними ділянками з перевищенням наданих законом повноважень та усупереч вимог земельного, лісового і водного законодавства. Розгляд позовів триває.
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